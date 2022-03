Ucraina: Di Maio, non stiamo reagendo a provocazioni per evitare conflitto mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ue e la Nato non stanno reagendo alle provocazioni della Russia per evitare un conflitto mondiale. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a “Oggi è un altro giorno”. “Il presidente russo Vladimir Putin in questo momento con il suo esercito e le sue azioni sta facendo aumentare la tensione”, ha detto Di Maio, secondo cui si sta agendo in modo da non rispondere “alle provocazioni”. “Allo stesso tempo stiamo sostenendo il popolo ucraino”, ha proseguito il ministro, ricordando lo stanziamento di “110 milioni di euro” disposto dall’Italia a sostegno di Kiev. (Res)