Russia: Di Maio, ci aspettavamo inserimento in lista nera

18 ottobre 2021

- L’Italia si aspettava di essere inserita dalla Russia nella cosiddetta lista dei Paesi ostili, anche perché le sanzioni adottate contro Mosca “stanno colpendo duramente l’economia della Federazione Russa che è “sempre più isolata” al livello internazionale. Lo ha detto oggi il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi di Maio, parlando al programma "Oggi è un altro giorno" su “Rai1”. “Ce lo aspettavamo”, ha detto Di Maio rispondendo a una domanda sulla “lista nera” stilata della Russia. “Siamo tra i Paesi che dopo l’invasione russa dell’Ucraina da parte di (Vladimir) Putin ha reagito con sanzioni che in questo momento stanno andando a colpire gli oligarchi e i super ricchi russi”, ha detto il capo della diplomazia italiana, sottolineando come la Borsa di Mosca sia stata chiusa, il rublo abbia perso il 30 per cento del suo valore e 15 mila cittadini russi siano stati imprigionati per aver manifestato per la pace. “Questo da il senso di come Putin stia isolando la Russia dal resto del mondo”, ha aggiunto il capo della diplomazia italiana.(Res)