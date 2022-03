Roma: Lancellotti (civica Gualtieri), solidarietà a assessora Lucarelli, basta messaggi misogini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Resto profondamente basita nel constatare che, ancora oggi, noi donne siamo così aspramente vittime di messaggi violenti e misogini". Lo dichiara in una nota la consigliera capitolina della lista civica Gualtieri Elisabetta Lancellotti. "Esprimo, a nome mio e di tutta la lista civica Gualtieri, profonda solidarietà all'assessora alle Pari Opportunità Monica Lucarelli, dopo gli insulti ricevuti sui canali social per aver dichiarato l'intenzione di far rimuovere i cartelloni anti abortisti di Pro Vita. Cartelloni non solo vietati dal regolamento comunale ma altamente lesivi della dignità umana. Rivendichiamo, soprattutto a poche ore dalla festa della donna, il diritto per ognuna di poter liberamente esprimere opinioni, gestire il proprio corpo e agire secondo coscienza e non secondo dettami anacronistici e fortemente violenti", conclude la consigliera Lancellotti. (Com)