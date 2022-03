Mali: attacco a base di Mondoro, anche militari stranieri fra le vittime (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base agli annunci del presidente francese Emmanuel Macron, Parigi ha iniziato a ritirare dal Mali circa 2.400 soldati francesi che facevano parte delle forze dispiegate in Mali per combattere i gruppi legati ad al-Qaeda e all'Isis, e circa 900 forze speciali della task force Takuba. Le operazioni dovrebbero concludersi entro l'estate. In occasione della conferma della decisione francese, risalente a metà febbraio scorso, il governo del Niger ha fatto sapere di accettare il dispiegamento sul suo territorio delle forze francesi ed europee, tuttavia il presidente Mohamed Bazoum ha sottolineato i rischi derivanti dal "vuoto" lasciato da Parigi. "Il nostro obiettivo è che il confine condiviso con il Mali sia sicuro", ha detto Bazoum su Twitter, aggiungendo di aspettarsi che le minacce dei gruppi armati nell'area aumentino dopo il ritiro delle forze armate francesi ed europee. "Questa zona sarà ancora più infestata e i gruppi terroristici si rafforzeranno. Sappiamo che sono destinati ad estendere la loro influenza", ha detto Bazoum, aggiungendo che le forze schierate per difendere il territorio saranno in grado di rispondere alle minacce dei gruppi armati nell'area. (segue) (Res)