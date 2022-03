Imprese: Anna Maria Braca nuovo presidente Gruppo Cdmo-Specialisti della manifattura farmaceutica di Farmindustria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anna Maria Braca è il nuovo presidente del Gruppo Cdmo-Specialisti della manifattura farmaceutica di Farmindustria, che riunisce le aziende farmaceutiche operanti in questo settore. Avvocato, dopo aver completato la sua formazione in un primario studio legale italiano, ha partecipato alla costituzione e allo sviluppo della Bsp Pharmaceuticals, dove attualmente ricopre il ruolo di General Counsel & VP Strategic Business Development. Si è laureata in giurisprudenza a La Sapienza di Roma e ha ottenuto un Executive Mba presso la Sda Bocconi. “Un sincero ringraziamento ai colleghi del Gruppo Cdmo-specialisti della manifattura farmaceutica - ha dichiarato il neo-eletto Presidente - per questo incarico così prestigioso. In continuità con la strategia associativa e con quanto fatto da chi mi ha preceduto, Giorgio Bruno, il mio impegno sarà quello di far conoscere sempre meglio e valorizzare questo importante comparto e le sue diverse specificità, che rappresentano un fattore di flessibilità ed efficienza per tutto il sistema industriale. Settore che già prima della pandemia si posizionava al primo posto in ambito Ue per produzione (2,3 miliardi di euro), davanti alla Germania (2,1 miliardi di euro) e alla Francia (1,9 miliardi) e che ha visto nel 2021 una crescita del fatturato del 6 per cento, con un’occupazione nel Paese di 11.500 addetti, il 90 per cento laureato o diplomato (Studio Prometeia, 2021). Una realtà innovativa - che in questo tempo di pandemia ha mostrato ancora di più la sua importanza - con potenzialità di sviluppo che possono ulteriormente contribuire alla crescita dell’industria farmaceutica in Italia, in un contesto attrattivo per gli investimenti nel Paese e di risposta agli aumenti di costo che impattano sulle imprese”.(Com)