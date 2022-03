Regno Unito: prezzi carburante raggiungono nuovo record, diesel a 1,95 sterline al litro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi del carburante nel Regno Unito hanno raggiunto un nuovo record, con il diesel che viaggia ormai a 1,61 sterline (1,95 euro) al litro.Lo ha reso noto l’emittente “Sky News”. La benzina senza piombo costava 1,55 sterline (1,88 euro) ieri. I prezzi dei carburanti stanno subendo gli effetti dell’invasione russa in Ucraina. Il prezzo del petrolio è salito fino a toccare i 139 dollari (128 euro) per un barile di Brent, dopo la notizia che Stati Uniti ed alleati europei stanno considerando un boicottaggio del petrolio e del gas dalla Russia. Come ha spiegato "Sky News", l'aumento del diesel è visto come un motivo di particolare timore nel Regno Unito, dato che alimenta la gran parte dei furgoni e dei mezzi da trasporto pesante. (Rel)