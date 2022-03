Qatar-Austria: cancelliere Nehammer ricevuto dall'emiro a Doha, rafforzare cooperazione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere austriaco, Karl Nehammer, è stato ricevuto a Doha dalle autorità locali del Qatar con cui ha discusso di cooperazione nel settore energetico. Il leader europeo ha avuto un "colloquio positivo" con l'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, e il primo ministro Khalid bin Khalifa Al Thani. "Vogliamo intensificare ulteriormente la nostra stretta collaborazione, soprattutto nel campo dell'energia”, ha detto Nehammer su Twitter, aggiungendo che “è importante garantire l'approvvigionamento di gas naturale per l'inverno e ridurre la dipendenza dalla Russia a medio termine”. Nehammer ha anche ringraziato le autorità del Qatar per l’assistenza fornita durante “l’evacuazione dei cittadini austriaci dall’Afghanistan l'anno scorso” e ha augurato “ogni successo per la Coppa del Mondo” che si terrà nel Paese del Golfo alla fine dell’anno. (Res)