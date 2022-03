Speciale difesa: Tripodi (FI), aumento spesa militare necessaria, finalmente la politica se ne accorge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata Maria Tripodi, capogruppo di Forza Italia in commissione Difesa a Montecitorio, rileva che "in questi giorni di conflitto russo-ucraino, torna in primo piano nel dibattito il tema dell'aumento per la spesa militare. Finalmente la politica se ne accorge". La parlamentare aggiunge in una nota che "Forza Italia già nel 2019, visto il rapido mutamento degli scenari geopolitici si espresse in tal senso, tramite una mia proposta al ministro Guerini inerente un Piano quinquennale di investimenti per la difesa. Ora al netto della consapevolezza maturata dalle forze politiche della quale non posso che rallegrarmene, mi auguro che oltre ai comunicati di intenti, si concretizzi nel bilancio dello Stato un corposo piano di spesa possibilmente sul modello tedesco, che rafforzi la capacità operativa dello strumento militare e dia nuova linfa alla postura internazionale del Paese. Auspicio che ho sottolineato anche nel corso dell'audizione in Parlamento dell'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone". (Com)