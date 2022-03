Speciale difesa: Ucraina, guerra in Yemen e nucleare iraniano allontanano Riad e Abu Dhabi da Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l’elezione di Joe Biden alla presidenza degli Stati Uniti, Emirati e Arabia Saudita hanno espresso il loro malcontento per un progressivo disimpegno di Washington dalla regione portando i loro rapporti con gli Stati Uniti ad un livello molto simile a quello che aveva caratterizzato l’amministrazione di Barack Obama che appoggiò le primavere arabe del 2011 e firmò nel 2015 l’accordo sul nucleare con l’Iran. Il rafforzamento delle relazioni dei due Paesi del Golfo con Mosca iniziato durante l’amministrazione Obama, proseguito durante la presidenza di Donald Trump (la più vicina alle istanze di emiratini e sauditi) ha subito una forte accelerazione con l’amministrazione Biden coinvolgendo anche delicati dossier come la difesa. Lo scorso dicembre, gli Emirati hanno deciso di inviare un segnale a Washington non solo sospendendo i colloqui con l’amministrazione Biden relativi all’acquisto dei caccia di quinta generazione F-35, ma consentendo a Mosca si sfruttare il Dubai Airshow come vetrina per il debutto internazionale dell’Su-75 Checkmate, considerata la risposta russa al velivolo prodotto da Lockheed Martin. (Res)