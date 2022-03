Speciale difesa: Spagna, ex premier Zapatero, su invio armi in Ucraina rispettare anche opinioni contrarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'invasione della Russia in Ucraina è "inaccettabile" e richiede misure eccezionali come l'invio di armi offensive all'esercito di Kiev ma è necessario rispettare "tutte le opinioni", comprese quelle di chi è per un "no alla guerra", in riferimento ai malumori espressi da diversi esponenti di Unidas Podemos. Lo ha detto l'ex presidente del governo spagnolo socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, spiegando che quella di Mosca è un'invasione "contraria a tutti i principi della legalità internazionale". Secondo Zapatero, la difesa e la cooperazione dei paesi dell'Unione Europea è assolutamente essenziale. "È un momento molto serio, grave e preoccupante. Siamo tutti consapevoli della inaccettabile invasione dell'Ucraina da parte di Putin, Ora tocca a noi mostrare la massima solidarietà" con gli ucraini, ha evidenziato l'ex premier. Zapatero ha fatto appello alla "più alta politica" per porre fine al conflitto che "lascerà tante impronte nelle nostre società". (Spm)