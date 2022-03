Speciale difesa: Congresso Usa approva vendita 250 carri armati Abrams alla Polonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata



- Il Congresso degli Stati Uniti ha approvato la vendita di 250 carri armati Abrams alla Polonia. Lo ha reso noto il ministro della Difesa polacco, Mariusz Blaszczak. “Le forze armate polacche si stanno rafforzando” e la vendita “è solo l’ultimo passo importante prima della firma dell’acquisto”, ha riferito il ministro. “E’ il contratto di armamenti più importante da anni”, ha scritto Blaszczak in un messaggio su Twitter. Lo scorso 18 febbraio, il segretario alla Difesa Usa, Lloyd J. Austin, allora in visita a Varsavia, aveva confermato di riferito al Congresso l'intenzione di Washington di vendere alla Polonia i carri armati M1A2 Abrams. "In risposta alla richiesta formale della Polonia nel luglio del 2021, io e il segretario di Stato Antony Blinken abbiamo comunicato al Congresso la nostra intenzione di offrire alla Polonia l'opportunità di acquisire 250 carri armati M1A2 Abrams", ha detto Austin. Il programma delle consegne dei carri armati è in fase di discussione, ha proseguito, aggiungendo che i veicoli sono la versione più moderna del modello Abrams. L'appalto è volto a rafforzare le capacità di difesa all'interno della Nato, ha sottolineato il segretario. (Vap)