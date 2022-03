Speciale difesa: Ucraina, le forniture di armi Usa, mezzi contro aerei, carri armati e per scontri in aree urbane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno aumentato drasticamente le loro forniture di aiuti militari letali e dispositivi di protezione destinate all'Ucraina quando la prospettiva di un'invasione russa è diventata sempre più evidente e, alla fine, è effettivamente avvenuta. È quanto si legge sul quotidiano statunitense “Washington Post” che cita un rapporto declassificato sul trasferimento e le vendite di armamenti. Il documento indica che già a dicembre il Pentagono stava dotando i militari ucraini di armi e attrezzature utili per combattere nelle aree urbane, inclusi fucili e tute speciali per salvaguardare i soldati che maneggiano ordigni inesplosi. Nell'ultima settimana, l'amministrazione statunitense ha aumentato tali spedizioni, inviando per la prima volta sistemi missilistici antiaerei Stinger e aumentando ulteriormente la fornitura di missili anticarro Javelin e altre munizioni alle autorità di Kiev. “Questo è un processo in continuo aggiornamento. Valutiamo sempre con attenzione ciò di cui l'Ucraina ha bisogno, e lo stiamo facendo da anni ormai", ha detto ai giornalisti un alto funzionario della difesa statunitense parlando in condizione di anonimato. (Nys)