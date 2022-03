Speciale difesa: Ucraina, ministero Difesa ceco, 284 connazionali hanno chiesto di combattere per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 284 i cechi che hanno chiesto di poter combattere nelle forze armate dell’Ucraina. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Praga. Giovedì il premier Petr Fiala e il presidente Milos Zeman hanno convenuto di accordare l’esenzione a coloro che desiderano unirsi alla lotta contro l’aggressione della Federazione Russa in Ucraina. La legge ceca prevede infatti che per poter combattere per forze armate straniere i cittadini cechi debbano ottenere un’espressa esenzione dal capo dello Stato. Il capo di Stato e quello di governo hanno però aggiunto che le esenzioni devono essere riconosciute caso per caso e non possono esserlo collettivamente. Mercoledì scorso il portavoce della presidenza, Jiri Ovcacek, aveva dichiarato che quest’ultima aveva ricevuto già circa 300 richieste in attesa di essere valutate dai ministeri competenti. (Vap)