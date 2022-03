Speciale difesa: Blinken, in arrivo in Lituania altri 400 soldati Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi giorni arriveranno in Lituania altri 400 soldati Usa. Lo ha affermato il segretario di Stato Usa Antony Blinken, in conferenza stampa a Vilnius con il ministro degli Esteri lituano Gabriel Landsbergis. Blinken ha ricordato che quest'anno ricorre il centesimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra la Lituania e gli Stati Uniti, sottolineando come i due Paesi sono sempre stati e sono ancora oggi forti alleati, partner uniti dall'impegno per la democrazia e i diritti umani. "Siamo uniti da impegni comuni per un ordine internazionale basato su regole e lo riconosciamo come il garante della nostra sicurezza comune, che è attualmente sotto grande minaccia dalla guerra russa, completamente immotivata e ingiustificabile", ha affermato Blinken. La Lituania, ha proseguito il segretario di Stato, comprende l'importanza della sovranità dei membri della Nato, poiché il Paese ha sperimentato "l'occupazione forzata". "Negli ultimi anni, Mosca ha cercato di minare la democrazia lituana e di frammentare la società attraverso attacchi informatici. "Questo è proprio perché le società libere e prospere - come quelle create dalla Lituania dopo l'occupazione - dimostrano cosa succede quando le persone decidono e scelgono la strada della democrazia piuttosto che dell'autocrazia", ​​ha assicurato Blinken. (Sts)