Speciale difesa: Niger, esplode ordigno al passaggio di un convoglio, uccisi cinque militari

- Cinque militari sono morti e altri tre sono rimasti feriti in un'esplosione avvenuta nella regione di Torodi, nel sud-ovest del Niger. Lo ha annunciato il ministero della Difesa in una nota letta dalla televisione di Stato, secondo cui il veicolo dell'esercito su cui viaggiavano i militari ha investito un ordigno esplosivo improvvisato (Ied). Le truppe facevano parte della forza anti-jihadista di Niya, composta da 2.160 uomini e costituita il mese scorso per fronteggiare gli insorti nel sud-ovest, vicino al confine con il Burkina Faso. Dal 2017 il Niger occidentale è teatro di frequenti attacchi di gruppi islamisti, nonostante il dispiegamento di migliaia di truppe anti-jihadiste e l'imposizione dello stato di emergenza. Gli attacchi con Ied contro l'esercito sono diventati particolarmente frequenti nella regione di Torodi e nella vicina Gotheye, entrambe situate nella cosiddetta zona dei “tre confini” tra Niger, Burkina e Mali, dove operano gruppi jihadisti tra cui lo Stato islamico nel Grande Sahara (Isgs). (Res)