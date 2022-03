Sanità: Uniamo presenta risultati campagna comunicazione "Rare disease day"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 6 milioni di persone raggiunte sui social network, 50 passaggi dello spot televisivo sulle reti Mediaset e Sky, più di 300 passaggi dello spot radiofonico su emittenti regionali e nazionali. Sono solo alcuni dei risultati presentati da Uniamo - Federazione italiana malattie rare nel corso della web-conference del 4 marzo e che ha visto la partecipazione di Rebecca Albarani (content creator), Giovanna Campioni (Presidente di Aicca onlus), Domenica Taruscio (Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità), Walter D'Avack (Rai Pubblica Utilità), Elena Paola Lanati (Ceo MaProvider e Mapcom Consulting), insieme ai rappresentanti delle aziende partner della campagna: Anna Chiara Rossi (Alexion AstraZeneca Rare Disease), Antonella Di Lorenzo (Astellas Pharma), Giacomo Baruchello (Blueprint Medicines), Laura Franzini (Chiesi Global Rare Disease Italia), Annarita Edigi (Takeda Italia). L'evento è stato moderato da Valerio Giardinelli di StartMagazine, media partner della campagna. E' quanto sui legge in una nota. "La nostra campagna di comunicazione è iniziata con il progetto del rebranding ed è durata 45 giorni, il nostro è stato un percorso, un viaggio ricco di eventi e di iniziative a cura di Uniamo e non solo. Sono stati tantissimi gli enti e le associazioni che hanno onorato i 15 anni di Rare disease day organizzando attività in tutta Italia", ha dichiarato Annalisa Scopinaro, presidente di Uniamo per aggiungere: "Sensibilizzare tutti i cittadini sull'esistenza di una comunità di persone di oltre 2 milioni che ha percorsi tortuosi e che non sempre riesce a trovare il percorso che li porta a una diagnosi, una terapia, all'assistenza, questo è stato l'obiettivo della campagna 2022. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della campagna e hanno rafforzato la nostra voce. Insieme abbiamo realizzato qualcosa di innovativo e penetrante che è arrivato alla testa e al cuore delle persone. Tanti i malati rari che ci hanno ringraziato perché si sono sentiti meno soli". (segue) (Com)