Sanità: Uniamo presenta risultati campagna comunicazione "Rare disease day" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La diagnosi precoce e la presa in carico efficace e tempestiva del paziente rivestono un ruolo cruciale nelle malattie rare. Nella nostra esperienza, il ritardo nella diagnosi di molte malattie rare o ultra-rare oscilla da uno a oltre cinque anni ed è solo il primo dei tanti ostacoli che una persona affetta da una malattia rara incontra sul suo percorso - ha affermato Anna Chiara Rossi, vicepresident e general manager Italia di Alexion, AstraZeneca Rare Disease -. In occasione dei 30 anni di attività di Alexion, siamo più che mai impegnati nel portare avanti un'unica missione: migliorare la vita dei pazienti con malattie rare e quella delle loro famiglie tramite la ricerca, lo sviluppo e diffusione di terapie innovative. Attraverso l'ascolto delle esigenze delle persone affette da malattie rare, reso possibile grazie al costante lavoro al fianco delle Associazioni dei Pazienti, cerchiamo di rendere questo percorso più sopportabile e contribuire al bene di questa comunità, puntando sull'innovazione e sulla continua ricerca di soluzioni di valore che aiutino i pazienti e le loro famiglie a vivere al meglio la loro vita. Supportare la campagna di sensibilizzazione di UNIAMO e far conoscere al pubblico 'il viaggio' ancora troppo spesso in salita per molte persone che convivono con una malattia rara, per noi è un dovere e una responsabilità. È attraverso valori quali il dialogo, la collaborazione, l'integrazione fra saperi e competenze e l'ascolto che possiamo fare la differenza". "Astellas desidera ringraziare Uniamo per averci dato l'opportunità di contribuire a tenere alta l'attenzione sulle persone che soffrono di una malattia rara. Sentiamo forte la responsabilità di favorire la comprensione dei bisogni non solo clinici, ma anche psicologici e sociali dei malati rari, coinvolgendo l'opinione pubblica e sensibilizzando le Istituzioni, perché possano percepire la vicinanza e l'impegno di tutti noi nel trovare nuove soluzioni per migliorare la loro vita", ha sottolineato Antonella Di Lorenzo, communications & patient advocacy manager di Astellas. (segue) (Com)