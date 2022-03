Sanità: Uniamo presenta risultati campagna comunicazione "Rare disease day" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come azienda focalizzata su farmaci innovativi, cerchiamo di trasformare la scienza in tempo. Tempo per i pazienti di stare con le loro famiglie, essere membri produttivi delle loro comunità e sentire i piccoli momenti di gioia che modellano tutte le nostre vite - ha spiegato Giacomo Baruchello, vicepresidente e Direttore Generale, International South Europe Region, Blueprint Medicines -. Poiché riconosciamo l'impatto delle malattie rare su pazienti e famiglie, siamo grati per l'opportunità di avere un potenziale impatto sul decorso della loro malattia. In tutto il nostro lavoro, dalla progettazione di nuove terapie, alla conduzione di studi clinici, al raggiungimento delle approvazioni globali e locali, all'agevolazione dell'accesso dei pazienti alle nostre terapie, ci muoviamo con senso di urgenza perché i pazienti non hanno tempo di aspettare". "La celebrazione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare ha testimoniato la capacità dell'intera comunità - associazioni, aziende, istituzioni, opinione pubblica - di fare partenariato ed unirsi per focalizzare l'attenzione sulle necessità e i bisogni che la convivenza con una malattia rara comporta nel quotidiano, per i pazienti e per i loro familiari - ha commentato Alessandra Vignoli, Head of marketing Europe and Emerging Markets Chiesi Global Rare Diseases -. Per questo siamo lieti di aver accompagnato Uniamo anche in questa edizione nel far sentire la voce delle persone con malattia rara e stimolare iniziative di sensibilizzazione e di sostegno. Oltre a questa giornata speciale, come Chiesi Global Rare Diseases Italia continueremo a mettere ogni giorno tutto il nostro impegno e le nostre forze per essere al fianco dei pazienti e delle loro famiglie in tutto il mondo". (segue) (Com)