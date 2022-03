Sanità: Uniamo presenta risultati campagna comunicazione "Rare disease day" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo orgogliosi di aver aderito a questa campagna che, attraverso la metafora del viaggio, ha voluto raccontare al pubblico e alle istituzioni il vissuto dei pazienti, fatto di lunghe attese, ostacoli e fermate impreviste. Sappiamo bene che il percorso di molti 'malati rari' ha bisogno di nuove opportunità sociali e mediche. Noi di Takeda - ha evidenziato Annarita Egidi, General manager di Takeda Italia - lavoriamo per supportare l'intero percorso di cura delle persone affette da patologie rare altamente invalidanti, come l'emofilia, l'angioedema ereditario, le malattie da accumulo lisosomiale e le immunodeficienze primitive e secondarie. Il nostro impegno è focalizzato sulla ricerca e sviluppo di terapie innovative che facciano la differenza nella vita dei pazienti, la diagnosi precoce, lo screening neonatale, l'accesso rapido a cure di valore, l'assistenza domiciliare e la telemedicina. Il nostro obiettivo è accompagnare i pazienti 'rari' nel loro viaggio accendendo nuove luci di speranza, riconoscimento e cura. Le loro storie guidano le nostre azioni". (Com)