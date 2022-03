Ucraina: Zelensky chiede a partner occidentali di chiudere i cieli o fornire armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, è tornato a chiedere ai Paesi occidentali di decretare la chiusura dello spazio aereo sul suo Paese. In un videomessaggio pubblicato oggi sui canali social, Zelensky ha chiesto in alternativa la fornitura di armi in modo da "aiutare anche se stessi". "Quante altre morti e perdite sono necessarie per proteggere i cieli sopra l'Ucraina? In che modo le persone pacifiche a Kharkiv o Mykolaiv differiscono da Amburgo o Vienna? Stiamo aspettando una soluzione. Chiudere i cieli oppure darci aerei da combattimento e questo significa (darci) la difesa aerea che ci darà la forza di cui abbiamo bisogno. Questo è l'aiuto che il mondo deve fornire non solo all'Ucraina ma a se stesso, per dimostrare che l'umanità vincerà. Il prima possibile", ha dichiarato il presidente ucraino, aggiungendo che nella notte le forze russe hanno colpito alcuni complessi residenziali di Mykolaiv, come pure hanno colpito Kharkiv e altre aree del Paese. (Kiu)