Romania-Canada: incontro tra ministri Esteri a Bucarest, rafforzamento alleanze è fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania e il Canada concordano sul fatto che alleanze e partenariati rafforzati sono fondamentali per affrontare le sfide attuali e future e coordineranno i loro sforzi per rafforzare le relazioni transatlantiche in tutte le forme di cooperazione. E' quanto affermano, in una dichiarazione congiunta firmata oggi, i ministri degli Esteri di Romania e Canada Bogdan Aurescu e Melanie Joly. "Ci siamo incontrati oggi a Bucarest nel contesto dell'aggressione militare della Russia contro l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. In questa occasione, ribadiamo la nostra determinazione a mantenere stretti contatti e a coordinarci all'interno della comunità allargata di alleati e partner che condividono valori e interessi comuni, uniti nella volontà di sostenere l'ordine internazionale basato sulle regole, che è essenziale per mantenere pace e sicurezza e per proteggere la democrazia e la libertà", si legge nella dichiarazione. (segue) (Rob)