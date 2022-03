Romania-Canada: incontro tra ministri Esteri a Bucarest, rafforzamento alleanze è fondamentale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documento sottolinea che l'invasione della Russia sta causando enormi danni al popolo ucraino. "Deploriamo il gran numero di cittadini ucraini che sono morti o sono stati feriti finora. Finora oltre un milione di rifugiati ha lasciato l'Ucraina per i Paesi vicini, inclusa la Romania. Abbiamo convenuto che la massima priorità dovrebbe essere data all'alleviare le sofferenze causate alle persone che sono costrette a lasciare le loro case", hanno affermato i due ministri. "Siamo d'accordo sul fatto che dobbiamo sostenere la resilienza della Moldova, anche in termini di dimensione energetica, così come quella di tutti gli altri partner orientali e dei Paesi dei Balcani occidentali. Abbiamo discusso dell'importanza di rafforzare ulteriormente la posizione di deterrenza e difesa della Nato e la necessità di rafforzare il fianco orientale, in particolare sul Mar Nero, anche attraverso il dispiegamento di truppe alleate e la creazione di un gruppo di combattimento della Nato in Romania. La Romania ringrazia il Canada per tutti i contributi forniti finora per la sicurezza della Romania e della più ampia regione del Mar Nero", si legge nella dichiarazione congiunta. (Rob)