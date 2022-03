Roma: Celli, solidarietà ad assessore Lucarelli, più impegno per garantire diritti donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono vicina all'Assessora Monica Lucarelli vittima di vergognosi insulti sui social solo perché ha fatto rimuovere i manifesti di Pro Vita che offendevano le donne e i loro diritti". Lo dichiara in una nota la presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli. "Manifesti, tra l'altro, chiaramente contrari a quanto previsto da un regolamento comunale sull'esposizione pubblicitaria che impedisce messaggi sessisti e lesivi della dignità. Si tratta di frasi di una violenza assurda che condanniamo senza esitazione e che non possiamo tollerare - aggiunge Celli -. Quanto accaduto ci induce ad alzare l'attenzione su questo tema e a promuovere sempre più una riflessione su quanto fatto e a quanto impegno dobbiamo mettere ancora in campo per garantire i diritti e le pari opportunità delle donne".(Com)