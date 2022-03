Caso Amara: legale Storari, assoluzione decisione più corretta, fine di un calvario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stata una battaglia veramente difficile e l'assoluzione è la decisione più corretta. La buona fede era stata riconosciuta dalla stessa procura della Repubblica". Lo ha detto il legale Paolo Della Sala, che ha difeso il pm milanese nel processo in cui era imputato per rivelazione del segreto d'ufficio nel caso dei verbali di Amara. "Spero che questa decisione ponga fine al calvario a cui questa persona è stata sottoposta per aver fatto, dal suo punto di vista e dalla ragionevole prospettiva che aveva, il proprio dovere" ha aggiunto. (Rem)