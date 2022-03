Roma: serrande segate, furti in due farmacie in zona Prenestina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due furti sono stati messi a segno a due ore di distanza ai danni di altrettante farmacie, in zona Prenestina a Roma. Per entrambe è stata adoperata la stessa tecnica del taglio della serranda per cui si ipotizza che i ladri possano essere gli stessi. La prima farmacia presa di mira è stata quella in via dei Monti Tiburtini dove i malviventi hanno portato via il fondo cassa di circa mille euro. Alle tre è toccato alla farmacia di via Giuseppe Donati dove, invece, i ladri hanno strappato l’intera cassa automatica per un bottino ancora imprecisato. In entrambi i casi indagano i carabinieri della stazione Roma Prenestina.(Rer)