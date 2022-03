Imprese: Camera di commercio, +1 in un anno le aziende femminili e +5 per cento le società di capitali guidate da donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti alle donne e agli uomini di Agenzia Nova con l’auspicio che sia sempre attenta al territorio e al sistema imprenditoriale" Carlo Sangalli

Presidente di Confcommercio

24 luglio 2021

- Dall'economia alla cultura il rilancio di Milano dopo la pandemia passa anche dalla capacità di resilienza e dal protagonismo delle donne. Se ne è parlato oggi all'incontro streaming online: "La ripartenza di Milano, il ruolo delle donne tra economia e cultura", organizzato dal Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. "La crisi pandemica ha evidenziato quanto sia importante porre le donne al centro della ripartenza della nostra città e del nostro Paese. Senza la valorizzazione del ruolo delle donne nella società non potrà esserci una ripresa solida, equa e sostenibile – ha dichiarato Carlo Sangalli, presidente della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi -. A questo proposito, il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha previsto l'istituzione del Fondo impresa donna, finalizzato al sostegno e alla promozione dell'imprenditorialità femminile. Come Camera di commercio, continueremo a puntare sullo sviluppo delle competenze e della creatività delle donne, che dovranno rappresentare sempre più una risorsa centrale per il nostro territorio”. "La nostra città ha di fronte a sé una nuova grande sfida: quella di fare dell'organizzazione delle prossime Olimpiadi invernali del 2026 un importante volano di sviluppo. Per vincerla deve puntare sulle donne, i giovani, le università, la creatività, la cultura, l'industria, il commercio e la solidarietà, che sono le sue vere eccellenze – ha detto Diana Bracco, presidente del Gruppo Bracco e di Parcam - Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi –. Milano deve continuare a essere per l'Italia un traino e un vero motore civile, sociale e culturale, oltre che economico esattamente come accadde in occasione di Expo 2015". (segue) (Com)