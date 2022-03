Imprese: Camera di commercio, +1 in un anno le aziende femminili e +5 per cento le società di capitali guidate da donne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le imprenditrici, anche in questi tempi difficili, hanno dimostrato una grande resilienza, una capacità di sviluppare modelli organizzativi e di business innovativi e sempre attenti al capitale umano – ha evidenziato Marzia Maiorano, presidente del Comitato per la promozione dell'imprenditoria femminile della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi -. Per questo è importante sostenere con strumenti concreti la loro capacità di affrontare il cambiamento. Ripartire dall'economia senza però dimenticare il ruolo della cultura e dell'arte: come Comitato continuiamo il nostro percorso di valorizzazione dell'identità della donna nel suo complesso e da due anni collaboriamo con l'orchestra sinfonica Giuseppe Verdi che grazie alle qualità delle sue musiciste e compositrici ha trasmesso e continuerà a trasmettere un importante messaggio di forza, incoraggiamento e speranza". "Prosegue la collaborazione tra laVerdi e il Comitato di imprenditoria femminile della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, con il quale abbiamo trovato una unità di linguaggio, nella speciale ricorrenza della Giornata internazionale della donna, in questi anni tremendi di pandemia, e ora, di guerra - ha ricordato Ambra Redaelli, presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi -. Sono orgogliosa che la nostra Compositrice in Residenza, Silvia Colasanti, possa portare la sua testimonianza: un'artista così capace di comunicare ed emozionare le anime, narrando proprio la disperazione che sa trasformarsi nella forza e nel coraggio delle donne, in questi tempi tanto tragici. Unire scienza, economia e cultura è qualcosa di estremamente attuale, che entra nel quotidiano di ciascuna di noi, fondamentale per comprendere quanto ci accade, le sue conseguenze, e come essere pronte ad affrontare un futuro tanto incerto”. Sono quasi 70 mila le imprese a guida femminile sul territorio di cui 55 mila a Milano, 12 mila a Monza Brianza e circa 3 mila a Lodi. Danno lavoro a oltre 176 mila addetti. Il 60 per cento di queste aziende opera nel settore dei servizi con una crescita in un anno del 7 per cento per le attività finanziarie e assicurative, del 5 per cento per quelle professionali, scientifiche e tecniche e del 3 per cento per le attività immobiliari e di supporto alle altre imprese. In aumento tra le forma giuridiche soprattutto le società di capitali a guida femminile che segnano un +5 per cento. È quanto emerge da un'elaborazione dell'ufficio Studi, Statistica e Programmazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi (Com)