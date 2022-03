Ucraina: organizzazione Gift of the Givers invierà aiuti umanitari per le vittime del conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'organizzazione di beneficienza sudafricana Gift of the Givers ha annunciato che invierà aiuti umanitari in Ucraina, dove le Nazioni Unite stimano che più di un milione di civili siano fuggiti a causa dell'invasione russa. In una dichiarazione, l'ente di beneficenza ha affermato che "fornirà assistenza medica e non medica di emergenza alle strutture in prima linea e ai civili sfollati all'interno dell'Ucraina", precisando che "sono in corso discussioni con varie aziende farmaceutiche, società di assistenza medica e società aziendali che desiderano sostenere l'iniziativa". Parte degli aiuti saranno inviati a Kharkiv, dove i proiettili russi stanno piovendo sui quartieri. Gift of the Givers finanzierà anche il rimpatrio degli studenti sudafricani che vogliono tornare a casa. L'ente di beneficenza ha già inviato aiuti umanitari in prima linea in Siria. (Res)