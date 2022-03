Energia: FederPetroli, Brent sfiora 140 dollari, a 120 medio termine recuperiamo investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Impennata del prezzo delle commodities, il Brent ha sfiorato domenica 140 dollari a barile, un record assoluto di 147 dollari raggiunto solo qualche anno fa. "Con 120 dollari a barile per un periodo di 5/6 mesi riusciamo a recuperare e raggiungere in parte un primo break-even su quanto perso e lasciato sul terreno durante il primo lockdown", ha spiegato il presidente di FederPetroli Italia, Michele Marsiglia. "Con l'inizio del Covid gli investimenti nell'Oil & Gas hanno subito un rallentamento ed alcuni uno stop, in 18 mesi i prezzi dei greggi hanno avuto oscillazioni mai verificatesi nella storia, oggi, con un ritorno alla quasi normalità e, con un greggio in forte risalita, mantenendosi su livelli costanti per qualche periodo, le aziende dell'indotto energetico riuscirebbero a recuperare una parte finanziaria persa e portare l'operatività nuovamente a regime". (segue) (Rin)