Energia: FederPetroli, Brent sfiora 140 dollari, a 120 medio termine recuperiamo investimenti (2)

- Riguardo alla crisi russo-ucraina, ha spiegato che "se consideriamo che gran parte dei paesi dove operiamo sono interessati da conflitti e guerriglie, è brutto dirlo ma ci siamo abituati. Basta guardare Libia, Mozambico, zone del Golfo Persico, Iran ed altri. I mercati ormai sono cambiati, hanno confidenza con le crisi e le situazioni geopolitiche diverse, negli ultimi anni abbiamo visto che indagini giudiziarie, guerre mediorientali e quella di adesso tra Russia e Ucraina non sconvolgono i greggi internazionali, anzi, l'Opec+ si è mantenuta su linee produttive decise mesi fa". In questi ultimi giorni l'attenzione si focalizza anche sul prezzo della benzina in aumento: "Di greggio - ha affermato - ce ne in abbondanza ma la Crisi russo-ucraina incide tanto sulla logistica internazionale, questo porta ad una scarsità di prodotto dovuta alla situazione, speriamo momentanea. Con un petrolio ai livelli di oggi, in poco tempo si potrà intervenire anche sulla diminuzione dei prezzi dei carburanti sulla Rete stradale". (Rin)