Ucraina: Draghi, il Paese fa parte della famiglia europea

- L'Ucraina è parte della famiglia europea e l'Italia intende sostenerla. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, al punto stampa con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, prima del loro incontro. Draghi ha ringraziato von der Leyen per "l'eccellente lavoro svolto" dalla presidente e dalla Commissione europea "in queste settimane". "L'Unione europea ha dato prova di straordinaria unità: siamo uniti nel condannare con forza" l'aggressione russa, "nell'imporre sanzioni" contro Mosca, "nel rispondere all'appello del presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ci ha chiesto aiuti finanziari, umanitari e militari" per la difesa. "Questa unità anche con gli alleati della Nato e il G7 è la nostra principale forza", ha detto Draghi. "E' essenziale mantenerla per affrontare le conseguenze di questa crisi", come la questione energetica e quella dell'accoglienza dei rifugiati. "Il governo è pienamente impegnato per cercare tutte le vie diplomatiche per porre fine al conflitto", ha continuato Draghi ribadendo la solidarietà del popolo italiano e del governo a Zelensky e all'Ucraina. "Nei prossimi giorni incontrerò il primo ministro polacco" Mateusz Morawiecki e "il cancelliere tedesco Olaf Scholz", ha sottolineato. "L'Ucraina è parte della famiglia europea e l'Italia intende continuare a sostenerla", ha evidenziato il presidente. (Beb)