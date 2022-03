Ucraina: Palermo (Fiera Milano), per noi oggi conta la pace, eventuali effetti sono meno importanti ora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le fiere sono sempre state luoghi in cui i popoli si incrociano, in cui le persone sono da sempre in pace. Quelli che saranno gli eventuali effetti sono meno importanti in questo momento". Lo ha detto questa mattina l'ad di Fiera Milano, Luca Palermo, a margine della conferenza stampa "Insieme per presentare le eccellenze italiane. Fiera Milano e associazione italiana ambasciatori del gusto: alleanza strategica per il sistema Paese", che si è tenuta presso il ristorante Cracco, in Galleria Vittorio Emanuele. "Per noi - ha sottolineato Palermo - oggi l'importante è la pace. Oggi vogliamo concentrarci su fare bene le cose che possiamo fare ed essere promotori di pace perché è evidente che non possiamo essere indifferenti". (Rem)