Sardegna: festa della donna, domani a Cagliari biglietto ridotto per le visitatrici dei musei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della festa della Donna, celebrata in tutta Italia l’8 marzo per ricordare le conquiste storiche delle donne e le loro battaglie per l'emancipazione, le signore potranno visitare la Galleria Comunale d'Arte, il Palazzo di Città e il Museo d'Arte Siamese con il biglietto ridotto. Alla Galleria Comunale i visitatori potranno ammirare i capolavori delle Collezioni permanenti Ingrao e Sarda e la mostra temporanea "Tempo in processo. Opere 1965-2021" dedicata all'artista Giovanni Campus, a cura di Marco Meneguzzo. Il Palazzo di Città propone al pubblico la mostra temporanea su Gastone Biggi, “Il Canto sospeso della pittura”, a cura di Claudio Cerritelli. La mostra è una grande retrospettiva dedicata al pittore romano. Al Museo d’Arte Siamese è possibile ammirare la Collezione permanente di arte orientale donata al Comune dal collezionista Stefano Cardu. Per ricordare la donna attraverso l'arte e la bellezza, alla Galleria Comunale d'Arte sono previste, a cura degli storici dell'arte del Museo, due visite speciali tematiche, una alle ore 11 e l'altra alle ore 16. Per partecipare è necessario prenotarsi tramite il sito: https://sistemamuseale.museicivicicagliari.it/ (Rsc)