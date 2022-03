Roma: De Gregorio (civica Calenda), solidarietà ad assessora Pari opportunità per offese da pro vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo tutta la mia solidarietà all'Assessora alle Pari Opportunità e Attività Produttive Monica Lucarelli che è stata insultata pesantemente sui social per aver fatto rimuovere i manifesti Pro Vita, applicando il regolamento comunale sulle affissioni e facendo così rispettare i diritti e le libertà delle donne". Così in una nota Flavia De Gregorio, capogruppo della Lista Calenda in Campidoglio e vice presidente della Commissione Pari Opportunità. "Il caso dei manifesti era stato segnalato all'assessora anche dalle commissioni competenti e siamo stati in molti ad esprimere contrarietà nei confronti del messaggio veicolato dall'esposizione pubblicitaria di Pro vita e famiglia, contro il quale avevano protestato attiviste e studentesse. Trovo davvero anacronistico che nel 2022 si debba ancora lottare per un diritto delle donne sancito dalla legge, per giunta a ridosso della Giornata Internazionale della Donna. Il Comune di Roma, all'art. 12 bis del regolamento di settore, vieta esplicitamente manifesti che contengano stereotipi e disparità di genere, che veicolino messaggi sessisti o il cui contenuto sia lesivo del rispetto delle libertà individuali e dei diritti civili e politici. L'assessora Lucarelli, con il suo operato, ha dunque esplicitato il significato delle 'pari opportunità' che evidentemente sfugge a tanti leoni e leonesse da tastiera che hanno risposto con la violenza delle parole a un'azione finalizzata al rispetto dei diritti. Davvero un brutto messaggio per la nostra città e il nostro Paese dove dovrebbe essere 8 Marzo tutti i giorni e la libertà delle donne non dovrebbe mai essere messa in discussione".(Com)