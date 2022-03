Ucraina: Draghi, Italia sostiene pienamente Ue in gestione crisi migratoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia sostiene pienamente l'Unione europea nella gestione della crisi migratoria. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, al punto stampa con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, prima del loro incontro. "L'Italia sostiene pienamente l'Unione europea anche nella gestione della crisi migratoria. Questo è il momento della solidarietà e dell'accoglienza, valori fondanti dell'Unione e principi che l'Italia mette in pratica da anni", ha detto. "Il 3 marzo abbiamo sostenuto la storica approvazione dell'attuazione della direttiva europea sulla protezione temporanea degli sfollati, a beneficio di chi fugge dalla guerra in Ucraina. Abbiamo già stanziato 110 milioni a favore del governo ucraino, e stiamo intervenendo per aiutare i rifugiati con aiuti finanziari e materiali sanitari, tramite la Croce Rossa, la Protezione Civile e la Cooperazione italiana", ha aggiunto Draghi. "Continueremo a fare la nostra parte, anche grazie al lavoro che stanno facendo il ministero dell'Interno, le prefetture, i comuni, per cui li ringrazio", ha proseguito il capo del governo.(Beb)