Ucraina: Draghi, Italia a lavoro per ridurre rapidamente dipendenza da gas russo

18 ottobre 2021

- L'Italia è al lavoro per ridurre in tempi rapidi la sua dipendenza dal gas russo. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, al punto stampa con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, prima del loro incontro. "Nel colloquio di oggi" con von der Leyen, "affronteremo anche temi legati all'energia. Discuteremo di meccanismi di diversificazione, riorganizzazione e compensazione, a tutela dei cittadini e delle imprese. L'Italia è al lavoro per ridurre in tempi rapidi la sua dipendenza dal gas russo", ha detto Draghi. "Sabato ho sentito al telefono l'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, con cui ho discusso in particolare di come rafforzare la cooperazione energetica tra i nostri Paesi", ha spiegato. Draghi ha ringraziato il ministro alla transizione ecologica, Roberto "Cingolani, che è qui con me oggi, e il ministro (agli Affari esteri Luigi) Di Maio per il loro impegno su questo fronte. Discuteremo di questo e altri temi anche nel vertice informale di giovedì e venerdì a Versailles", ha precisato ancora il premier (Beb)