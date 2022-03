Libano: guerra in Ucraina, timori per la carenza di carburante e grano nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'invasione russa dell'Ucraina sta già avendo delle ripercussioni in Libano, che già soffre di una crisi economica senza precedenti, per via della scarsità di carburante e di grano. Da sabato, i libanesi fanno la fila fuori dalle stazioni di servizio per fare benzina. Secondo l’emittente televisiva “Mtv”, il portavoce dei proprietari di distributori di benzina, Georges Brax, ha affermato che le code continueranno a crescere oggi, spiegando che non c'è tetto al prezzo di un gallone di benzina, aggiungendo che la situazione è legata al tasso di cambio del dollaro e al prezzo di un barile di petrolio. Da parte sua, il ministro dell'Energia e dell'acqua, Walid Fayyad, ha invitato ieri i distributori a fornire rapidamente carburante alle stazioni di servizio e a non aspettare un nuovo listino prezzi. Lo stock di carburante, ha detto il ministro, è sufficiente per almeno 15 giorni. Per quanto riguarda la carenza di grano, secondo il quotidiano “Orient Le Jour”, il fabbisogno alimentare del Libano dipende al 50 per cento dalle forniture di grano russo e ucraino. Il ministro dell'Industria, Georges Bouchikian, ha detto a “Voice of Lebanon” che la Banca del Libano ha autorizzato l'apertura di crediti per l'importazione di grano, ma lo stock presente è sufficiente per un mese e mezzo e arriveranno in successione quattro navi. In questa prospettiva sono in corso contatti con Australia, Stati Uniti e Canada.(Lib)