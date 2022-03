Imprese: Palermo (Fiera Milano), con ambasciatori del gusto portiamo eccellenza italiana nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Celebrare la partnership con gli "ambasciatori del gusto" è "una sublimazione della volontà di far sì che Milano e l'Italia possano essere portate nel mondo e che questi nostri volti noti, gli chef, possano contribuire a una ripartenza, a un'affermazione di quanto sia sempre l'eccellenza italiana sinonimo di cultura, arte, ospitalità". Lo ha detto questa mattina l'ad di Fiera Milano, Luca Palermo, a margine della conferenza stampa "Insieme per presentare le eccellenze italiane. Fiera Milano e associazione italiana ambasciatori del gusto: alleanza strategica per il sistema Paese", che si è tenuta presso il ristorante Cracco, in Galleria Vittorio Emanuele. "Cracco è uno degli ambasciatori del gusto con il quale abbiamo concluso un accordo importante”, ha spiegato Palermo, sottolineando che “in tutte le nostre future manifestazioni e fiere avremo con loro, sia in Italia sia all'estero, la possibilità di promuovere l'eccellenza e il made in Italy”. “A breve, dall'1 al 3 aprile, avremo MiArt, quindi lì già inizieremo a fare qualche attività con loro", ha aggiunto Palermo. (Rem)