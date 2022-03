Ucraina: Draghi, agire con massima rapidità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna agire con la massima rapidità nell'applicare le sanzioni contro la Russia e l'Italia ha congelato dei beni di oligarchi russi. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, al punto stampa con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, prima del loro incontro. L'Unione europea ha dato prova di straordinaria unità" che "è essenziale mantenere nell'affrontare tutte le conseguenze che questa crisi avrà sull'Unione europea, come l'accoglienza dei rifugiati dall'Ucraina e la tutela della sicurezza energetica per cittadini e imprese", ha detto Draghi. In merito alle azioni del governo nell'applicazione delle sanzioni, Draghi ha specificato che "nei giorni scorsi, il Comitato per la sicurezza finanziaria del ministero dell'Economia ha approvato importanti provvedimenti di congelamento di beni nei confronti di oligarchi russi, che sono stati prontamente eseguiti" e che "la Banca d'Italia ha chiesto agli istituti di credito di comunicare le misure di congelamento applicate, e di fornire i dettagli sui soggetti coinvolti e sul valore e la natura dei beni". Draghi ha ringraziato il ministro dell'Economia, Daniele Franco, la Banca d'Italia e la Guardia di Finanza per "l'eccellente lavoro". "Dobbiamo agire tutti con la massima rapidità", ha detto ancora il presidente. (Beb)