Ucraina: Costa, priorità è accogliere profughi, con Regioni stiamo affrontando questione sanitaria

- E’ il momento dell’accoglienza e della solidarietà, bisogna dare un luogo sicuro ai cittadini ucraini e affrontare anche l’aspetto sanitario. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, al Tg2 Italia spiegando che le Regioni hanno già attivato sul territorio tutte le strutture idonee, rendendosi disponibili anche nella vaccinazionazione, non solo Covid. "Confidiamo che sia una misura positiva anche per gestire una situazione ancora in essere riguardo la pandemia”, ha spiegato. “E’ previsto un tampone per chi arriva, per tracciare un minimo la situazione, e dopo mettiamo a disposizione la vaccinazione - ha aggiunto -. Valuteremo nei prossimi giorni i dati. Oggi la priorità è offrire un rifugio”, ha ribadito Costa.(Rin)