Caso Amara: legale Storari, argomenti tecnici per arrivare ad assoluzione piena erano solidissimi

- Secondo l'avvocato Paolo Della Sala, difensore del pm milanese Paolo Storari nel processo in cui era imputato per rivelazione del segreto d'ufficio, l'assoluzione, venuta questa mattina al trobunale di Brescia, non è soltanto la fine di un calvario, bensì "qualcosa di più". "Qui c'è stata una assoluzione piena, nemmeno con un richiamo alla contraddittorietà della prova" ha sottolineato. "È stato utilizzato il primo comma dell'Articolo 530, il che vuol dire che sostanzialmente è priva di dubbi interpretativi la soluzione giuridica sottostante". "Gli argomenti tecnici per poter arrivare a questa assoluzione - ha aggiunto il legale - erano solidissimi, noi siamo sempre stati molto fiduciosi. Del resto anche il Csm aveva preso una decisione con la quale aveva rigettato la richiesta di un provvedimento disciplinare di tipo cautelare. Quindi la fondatezza della ragionevolezza della tesi ce l'avevamo dentro". (Rem)