Piemonte: allarme cyber-attacchi nelle Asl, opposizioni chiedono Delega sicurezza informatica

- E' allarme cyber-attacchi nelle Asl Piemontesi. Negli scorsi giorni le Aziende sanitarie hanno ricevuto un documento che mettere in guardia sui possibili attacchi informatici a seguito degli "aiuti umanitari che si stanno ponendo in essere". Di conseguenza il Dirmei (Dipartimento malattie infettive) ha chiesto di "alzare al massimo i livelli di sicurezza, ponendo attenzione sopratutto alla posta elettronica, all'antivirus e ai siti esposti verso l'esterno". L'annuncio ha spinto il consigliere di opposizione in Regione Silvio Magliano a chiedere di "introdurre la Delega alla sicurezza informatica. E' una mozione che ho presentato lo scorso novembre e spero sia discussa al più presto oltre che sostenuta da tutte le forze politiche del Consiglio regionale", ha concluso. (Rpi)