Pnrr: Ruffino (CI), con la guerra è completamente da rivedere

19 luglio 2021

- "Credo che ormai sia piuttosto chiaro come tutta la politica del Pnrr sia completamente da rivedere alla luce della pesantissima crisi energetica e il conseguente aumento del costo delle materie prime che la guerra in Ucraina ha esacerbato". Lo afferma in una nota la deputata di Coraggio Italia, Daniela Ruffino. "Bene quindi che Draghi e Ursula von der Leyen - aggiunge la parlamentare in una nota - da Bruxelles abbiano appena ribadito come la protezione dei consumatori europei debba diventare un imperativo. Auspico che non si perda altro tempo e che l'Unione sappia rapidamente rimodellare la sua risposta a favore di cittadini e imprese per evitare che Next generation Eu e Pnrr diventino obsoleti ancora prima di partire". (Com)