Energia: Turco (M5s), estendere Superbonus per favorire investimenti imprese in risparmio e rinnovabili

- L’aggravarsi della crisi ucraina, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di inasprimento dei costi energetici, impongono la necessità di valutare un’estensione del Superbonus a tutti gli investimenti delle imprese in risparmio energetico e fonti rinnovabili. Lo comunica in una nota il senatore Mario Turco, vicepresidente del M5s e già sottosegretario a palazzo Chigi durante il Governo Conte II. "Come Movimento 5 Stelle - prosegue - abbiamo già compiuto un primo passo: abbiamo presentato al Dl Sostegni ter, all’esame della Commissione bilancio del Senato, un emendamento che propone l’istituzione di un Superbonus 80 per cento per gli investimenti compiuti entro il 31 dicembre 2023 dalle aziende che realizzano impianti di fonti rinnovabili. Bisogna introdurre misure anche a medio termine contro il rincaro delle bollette, prevedendo un vero e proprio ‘Superbonus energia imprese’ al fine di incentivare tutto ciò che può consentire risparmi energetici e favorire una maggiore autonomia di approvvigionamento. Per farlo, occorre destinare risorse congrue all’emergenza, recuperabili solo attraverso uno scostamento di bilancio. Si tratta di un debito cosiddetto buono, in grado di sostenere la crescita economica e il lavoro, in questo momento difficile anche per l’economia. Come annunciato tra i primi dal presidente Giuseppe Conte, che da subito ha proposto il lancio in Europa di un Energy Recovery Fund basato su un’emissione di debito comune, serve uno sforzo corale europeo e interno per proteggere e allo stesso tempo rilanciare il nostro tessuto economico-produttivo”, conclude.(Rin)