Napoli: minaccia ex compagna lanciando sassi, arrestato

- I carabinieri della stazione di Forio d'Ischia (Napoli), hanno arrestato per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia un uomo di 31 anni già noto alle forze dell’ordine. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, l'uomo si sarebbe recato sotto casa della sua ex compagna e avrebbe cominciato ad insultarla per poi scagliare contro le finestre dei sassi. Il 31enne avrebbe anche rotto alcuni vetri. La donna sarebbe poi scappata con in braccio il figlio di un anno e raggiunto la caserma dei carabinieri. L’uomo, non arrendendosi, avrebbe inseguito la donna fino alle porte della caserma dove i militari sono intervenuti e lo hanno bloccato. L'uomo è stato arrestato e portato al carcere di Poggioreale. (Ren)