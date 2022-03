Energia: premier romeno Ciuca, priorità è aprire interconnettore del gas tra Grecia e Bulgaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo prioritario della Romania è aprire l'interconnettore del gas tra Grecia e Bulgaria quest'estate o al più tardi entro la fine dell'anno. Lo ha affermato il primo ministro romeno, Nicolae Ciuca, parlando all'emittente televisiva "Digi 24". "Il nostro primo obiettivo è aprire l'interconnettore del gas tra Grecia e Bulgaria, che avverrà a giugno o al più tardi in ottobre, comunque entro la fine dell'anno, in modo da avere gas che viene iniettato attraverso quell'interconnettore e così ci sarà la possibilità di utilizzare gas liquefatto che può essere iniettato attraverso il terminal di Alessandropoli (nel nord della Grecia)", ha detto il capo del governo di Bucarest. Ciuca ha sottolineato che questo progetto "è essenziale non solo per la Romania, ma riguarda i progetti futuri e la sua importanza nel circuito del gas, sia sul corridoio verticale che sul corridoio che abbiamo già completato, ovvero lungo l'infrastruttura Brua (Bulgaria, Romania, Ungheria e Austria)".Allo stesso tempo, Ciuca ha affermato che la legge "offshore" sarà presentata in Parlamento a Bucarest tra "un mese, massimo due". (Rob)