Ucraina: Francia, ci sono "margini di manovra" per nuove sanzioni contro la Russia

- Ci son ancora dei "margini di manovra" per nuove sanzioni alla Russia legate all'attacco all'Ucraina. Lo ha detto il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, all'emittente televisiva "BfmTv". "Tutte le opzioni sono sul tavolo", ha detto Le Maire senza dare dettagli. "Credo sia bene mantenere il segreto sulle nostre intenzioni", ha poi aggiunto. "Ci lavoriamo con gli altri ministri delle Finanze", ha affermato il ministro. "Abbiamo preso un treno di sanzioni che è senza precedenti" per la sua rapidità, per la sua forza e per l'unità dei Paesi che l'hanno deciso", ha detto Le Maire, secondo il quale le sanzioni applicate hanno una "efficacia temibile".(Frp)