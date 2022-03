Energia: Serbia, direttore Eps esclude aumento del costo dell'elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia non vedrà nel prossimo periodo un aumento del costo dell'energia elettrica. Lo ha dichiarato il direttore dell'Ente statale serbo per l'energia elettrica (Eps), Miroslav Tomasevic, in un intervento per l'emittente "Tv Pink". "Baseremo la nostra strategia sulla produzione. Più l'energia costa all'estero quando la importiamo, più costa quando la esportiamo. È così che possiamo creare quell'equilibrio necessario per non aumentare il prezzo per i cittadini", ha detto Tomasevic. Alla domanda se l'occupazione delle centrali nucleari in Ucraina da parte della Russia potrebbe avere conseguenze per la Serbia, Tomasevic ha affermato che "questo non avrà alcun impatto". Tomasevic ha infine commentato la sua nomina, lo scorso tre marzo, a nuovo direttore facente funzioni della Eps da parte del governo, sottolineando di aver trascorso 20 anni in quell'azienda. "Il tempo dirà se sono un candidato politico o un candidato scelto secondo la propria professionalità", ha concluso Tomasevic. (segue) (Seb)