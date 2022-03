Ucraina: premier Spagna e Danimarca, coraggiosa resistenza sia monito a difesa dei diritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coraggiosa resistenza degli ucraini è un "potente promemoria" del perché "noi stessi abbiamo combattuto per i nostri diritti e valori fondamentali" e perché è necessario continuare a difenderli. Lo scrivono in una lettera congiunta pubblicata sul quotidiano "El Pais", il premier spagnolo, Pedro Sanchez, e l'omologa danese, Mette Frederiksen, in occasione della Festa della donna che si celebra domani. "L'Europa è senza dubbio uno dei migliori posti al mondo per le donne, ma il progresso è disomogeneo e lento", hanno aggiunto. Sono ancora vittime di violenza e molestie semplicemente perché sono donne, hanno spiegato i due leader, sottolineando la necessità che l'Unione europea e ciascuno dei suoi Stati membri si schieri a favore dei diritti delle donne e delle ragazze. Sanchez e Frederiksen hanno ricordato che nel 2021 gli Stati membri dell'Ue hanno ottenuto una media di 68 su 100 nell'indice annuale dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, un dato positivo, ma solo cinque punti in più rispetto al 2010. "A questo ritmo, ci vorrebbero quasi tre generazioni per raggiungere la parità di genere", hanno sottolineato i premier di Spagna e Danimarca. (segue) (Spm)