Ucraina: premier Spagna e Danimarca, coraggiosa resistenza sia monito a difesa dei diritti (2)

- L'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere stima che se questo obiettivo fosse raggiunto porterebbe ad un aumento del Pil dell'Ue tra il 6,1 per cento e il 9,6 per cento entro il 2050. Secondo Sanchez e Frederiksen, i rispettivi Paesi possono "guidare in Europa e nel mondo questa lotta", dato che da tempo sono impegnati a riformare il quadro giuridico per affrontare questo "flagello". L'Unione europea deve continuare ad ergersi a livello globale "come il più forte sostenitore dei diritti delle donne e delle ragazze e della loro capacità di prendere decisioni sulle loro vite, sui loro corpi e sul loro futuro", ammoniscono Sanchez e Frederiksen. (Spm)